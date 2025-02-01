رمضان 2025.. روجينا ونجوم مسلسل "حسبة عمري" يتصدرون البوستر الرسمي

كتب- مروان الطيب:

كشفت "واتش ات" عن البوستر الرسمي لمسلسل "حسبة عمري" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "واتش ات" البوستر عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلاله عدد من أبطال المسلسل على رأسهم النجمة روجينا، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد رضوان، الفنان محمود البزاوي، والفنان علي الطيب.

تدور أحداث مسلسل "حسبة عمري" حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سر كبير، يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور، وتتغير تعاملها مع من حولها، وسط أجواء من التشويق، ويشارك ببطولة المسلسل الفنانة نادين، الفنانة نور قدري، الفنان عمر رزيق، تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة روجينا في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "سر إلهي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم وهم أحمد مجدي، محمد ثروت، مي سليم، رنا رئيس، مراد مكرم.

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار من التشويق والإثارة حول نصرة التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام، تأليف أمين جمال وحمدي التايه، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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