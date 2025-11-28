انضمت الفنانة إنجي كيوان إلى فريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان" المنتظر عرضه في رمضان المقبل 2026، لتقف مجددا أمام النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، وذلك بعد النجاح الذي حققته معهما في مسلسل "وتقابل حبيب" في موسم رمضان 2025.

وتظهر إنجي كيوان في مسلسل "وننسى اللي كان" بدور مختلف وجذاب يكشف عن جانب جديد من موهبتها، حيث تجسد شخصية مركبة تحمل أبعادا درامية وإنسانية لم تقدمها من قبل، ويعكس هذا التحول في اختياراتها الفنية حرصها على كسر النمط التقليدى بالتجدد الدائم، لتؤكد أنها ليست أسيرة لنمط واحد من الأدوار، بل قادرة على التنقل بسلاسة بين الشخصيات، والظهور في كل مرة بروح جديدة تضيف لها وللمشهد الدرامي المصري.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.