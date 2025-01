بينها "الصفقة 2" و"كتالوج".. "نتفليكس" تكشف عن أبرز أعمالها في 2025

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميا، عن مجموعة من الأفلام والمسلسلات التي ستُعرض في عام 2025، بما في ذلك إنتاجات عالمية وإقليمية.

وكشف البيان الصحفي الصادر عن "نتفليكس" عن أبرز الإنتاجات الجديدة في منطقة الخليج العربي، بينها المسلسل الكويتي "النصاب"، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق من بطولة عبدالله السيف، شيرين رضا، علي كاكولي، وفاي فؤاد. أما في المسلسلات الشامية، فيأتي مسلسل "فرانكلين"، دراما جريمة من بطولة محمد الأحمد، دانييلا رحمة، فايز قزق، وطوني عيسى.

ويأتي مسلسل "كتالوج"، كوميديا درامية مصرية، بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، خالد كمال، تارا عماد، وغيرهم، مع ظهور خاص لريهام عبدالغفور. وفي الوقت نفسه، يقدم الفيلم الكويتي "عريس وعروستين" مزيجًا من الرومانسية والكوميديا من بطولة عبدالله بوشهري، ليلى عبدالله، وحمد أشكناني.

تضاف هذه المجموعة إلى الإطلاق الأخير للموسم الثالث من "دبي بلينج" وفيلم "من وراء الموج". كما من المقرر عرض الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" في 13 فبراير.

وقالت بيلا باخاريا المديرة التنفيذية للمحتوى في نتفليكس، خلال عرض الشركة السنوي للأفلام والمسلسلات المقرر طرحها في 2025، والذي تم في حفل أقيم على المسرح المصري في "لوس أنجلوس": "التنوع ضرورة ملحّة لتلبية متطلبات مشاهدينا البالغ عددهم 700 مليون شخص. فلا بد أن نكون النسخة الأفضل من كل شيء"، وتوقعت أن يكون عام 2025 هو الأكبر في مسيرة نتفليكس.

وتتضمن القائمة أعمالًا متنوعة من بينها:

أفلام جديدة مثل Frankenstein إخراج غييرمو ديل تورو الحائز على جائزة الأوسكار، هو مشروع لطالما أراد تقديمه على مدى خمسين عامًا، وعنه قال في رسالة فيديو: "على مر العقود، أصبحت الشخصية جزءًا من روحي بطريقة جعلتها سيرتي الذاتية مما جعله دور قريب لي".

وتتضمن قائمة المسلسلات والأفلام الجديدة: "صفير الرغبة" الذي تقدمه "مولي سميث ميتزلر"، مؤلفة مسلسل "خادمة"، و"الموت بالصاعقة"، الذي يقدمه "ديفيد بينيوف" و"دي بي ويس"، و"هجوم يوم الصفر" من بطولة "روبرت دي نيرو"، وBlack Rabbit، من بطولة كل من "جيسون بيتمان" و"جود لو" وإنتاجهما التنفيذي، وThe Beast in Me من بطولة "كلير دينس" و"ماثيو ريس".

ويشهد عام 2025 عرض العديد من الأعمال التي حققت مواسمها الأولى إقبال جماهيري، من بينها ثلاثة من أضخم أعمال "نتفليكس": — Stranger Things و"وينزداي آدامز" و"لعبة الحبّار".

وكشفت بيلا باخاريا عن انتهاء إنتاج "وينزداي آدامز"، الذي من المقرر عرضه في وقت لاحق من هذا العام، علاوة على إعلانها عن موعد عرض الموسم الأخير من مسلسل "لعبة الحبّار" والذي سيكون في 27 يونيو.

بالحديث عن الموسم الأخير من Stranger Things، قال المؤسس المشارك روس دفر: "هذا هو أكبر وأضخم موسم نقدمه حتى الآن"، وأضاف شقيقه مات: "وفي الوقت نفسه، نعتقد أنه أكثر قصة قريبة إلينا. لقد كان التصوير مكثفًا وعاطفيًا للغاية، سواء بالنسبة لنا أو لبقية الممثلين".

وتحدّث الأخوان "دفر" عن مسلسلين جديدين يتوليان مهام إنتاجهما التنفيذي وهما: The Boroughs و Something Very Bad is Going to Happen.وقال روس: "سنكون متواجدين على نتفليكس، التي كانت منزلنا طوال العشر سنوات الماضية. نحن محظوظون بشركائنا، إذا كنت ترغب في سرد قصص أصلية كما نفعل نحن، فنتفليكس هي المكان المثالي".

وفي نهاية العرض قالت بيلا: "لا يمكن اختزالنا في تصنيف واحد، فنحن نقدم الأفضل في عالم الأفلام والمسلسلات والوثائقيات والعروض الخاصة وأعمال الرسوم المتحركة والأحداث المباشرة، وبأكثر من 50 لغة. لذا، نحن لا نخشى المراهنة بالمواهب الآسرة والأفكار الجديدة، سواء كان عبر أعمال لا يمكن تخمين أحداثها أو قصص أصلية أو أحداث مباشرة كبيرة، هذا ما تمثله نتفليكس، فهي عبارة عن الاختيارات الجريئة والإبداع والمفاجآت وقاعدة المعجبين ومنصة لترفيه العالم، وهذا ما يشدّ جمهورنا ويعيدهم لنا أسبوعًا بعد الآخر، وشهرًا بعد الثاني، وعامًا تلو الآخر. وهذا ما سنقوم به في عام 2025".