محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب ينتظران عرض "بريستيج".. تعرف على تفاصيله

كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان محمد عبدالرحمن والفنان مصطفى غريب لعرض مسلسل "بريستيج"، المقرر طرحه على منصة يانغو بلاي نهاية شهر أبريل الجاري ضمن أعمالها الأصلية.

ويعد مسلسل "بريستيج" أول عمل فني يتشارك فيه البطولة بين محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب ليقدما توليفة كوميدية جديدة عن قصة جريمة تحدث في كافيه في وسط البلد وتحدث بعدها عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار 8 حلقات.

ومن جانبه، قال الفنان محمد عبدالرحمن في بيان صحفي "شخصيتي في مسلسل (بريستيج) شخصية جديدة عليا تماماً، وستكون مفاجأة للجمهور، وأكثر شيء جذبني للمسلسل أنه بيقدم تيمة مختلفة حيث يدور في عالم جريمة كوميدي وهو شيء جديد لم أقدمه من قبل وأتوقع تفاعل الجمهور لأن الجمهور يبحث دائما عن الجديد".

وأضاف عبدالرحمن: فريق عمل بريستيج بداية من المخرج عمرو سلامة الذي اعتبره مدرسة بالإخراج وتعلمت منه الكثير وسعدت بالعمل معه بسبب شغفه الكبير وحبه لشغله وتركيزه في كل التفاصيل، وكذلك الكاتبة إنجي أبو السعود التي قدمت لونا جديدا في الدراما بطريقة كتابة وقالب جديد ومختلف والجمهور يسعى دائما للجديد، وكذلك شركة الإنتاج التي سهلت علينا أجواء التصوير وقدمت كافة الإمكانيات لتقديم العمل في أفضل صورة. و متحمس جدا لعرض المسلسل على يانغو بلاي، وسعيد بأعمال المنصة في الفترة الأخيرة وأتمني أن يحقق العمل نجاحا كبيرا لأنه يناسب المنصات الرقمية بسبب الفكرة وعدد الحلقات القليلة".

وعن المسلسل، قال الفنان مصطفى غريب "هذا العمل سيكون مختلف بسبب النقاشات الطويلة التي تمت بين فريق العمل لإخراجه في أفضل صورة، وأكثر ما جذبني هو النص الذي كتبته إنجي أبو السعود بطريقة تجعلك تستكمل الحلقات حتى النهاية، وفكرة المسلسل لا يوجد مط أو تطويل في الحلقات".

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، عمر الشريف، مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، ومن إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز.