عبدالرحيم كمال يحسم الجدل حول نهاية مسلسل "لام شمسية"

كتبت- منال الجيوشي

كشف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حقيقة ما تردد حول تدخل الرقابة في نهاية مسلسل "لام شمسية"

وكتب: "سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت أغنية (اسلمي يا مصر)، وهو أمر عاري تماما من الصحة".

وتابع: "النهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد، لذا يجب تحري الدقة، تحياتي".

مسلسل "لام شمسية" سلط الضوء على قضية التحرش بالأطفال، وهو من بطولة: أحمد السعدني، أمينة خليل، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وإخراج كريم الشناوي.