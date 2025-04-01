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عبدالرحيم كمال يحسم الجدل حول نهاية مسلسل "لام شمسية"

12:09 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال

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كتبت- منال الجيوشي

كشف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حقيقة ما تردد حول تدخل الرقابة في نهاية مسلسل "لام شمسية"

وكتب: "سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت أغنية (اسلمي يا مصر)، وهو أمر عاري تماما من الصحة".

وتابع: "النهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد، لذا يجب تحري الدقة، تحياتي".

مسلسل "لام شمسية" سلط الضوء على قضية التحرش بالأطفال، وهو من بطولة: أحمد السعدني، أمينة خليل، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وإخراج كريم الشناوي.

لام شمسية الرقابة الفنية عبدالرحيم كمال
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