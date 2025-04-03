مسرحية "في يوم وليلة" ترفع شعار كامل العدد في عيد الفطر

كتب- هاني صابر:

ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة مساء الثلاثاء العرض المسرحي "في يوم وليلة" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح ميامي بوسط البلد .

جدير بالذكر أن عرض "في يوم وليلة" رفع لافتة كامل العدد في يومه الأول، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، الناقد باسم صادق، وعدد من قيادات البيت الفني للمسرح وسط حضور جماهيري كبير.

عرض"في يوم وليلة " بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيي، محمد أمين ، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبدالله الشريف، إستعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبدالرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي ، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، والعرض من تأليف وإخراج محمد عبدالستار.