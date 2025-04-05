"شاهد" تتناول سيرة فضل شاكر في مسلسل وثائقي بعنوان "يا غايب"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة شاهد VIP عن تناولها سيرة المطرب اللبناني فضل شاكر في مسلسل وثائقي يحمل عنوان "يا غايب"، ومن المقرر طرحه في 20 أبريل الجاري.

"يا غايب" من أعمال شاهد الأصلية، وطرحت المنصة الملصق الدعائي الرسمي للعمل، وتصدره فضل شاكر.

جدير بالذكر أن شاهد تستعد لطرح عدد كبير من الأعمال الفنية ما بين أفلام ومسلسلات على منصتها، خلال شهر أبريل الجاري، وهي فيلم "الفستان الأبيض" في 10 أبريل، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، مسلسل "آسر" بطولة باسل خياط، باميلا الكيك، عباس النوري، سامر المصري، وذلك غدا الموافق 6 أبريل.

كما يشاهد الجمهور في أبريل أيضا: مسلسل هزاع بداية من 18 أبريل، مسلسل انكسار ومسلسل أكثر من خوات، بداية من 6 أبريل.