إعلان

"شاهد" تتناول سيرة فضل شاكر في مسلسل وثائقي بعنوان "يا غايب"

03:35 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المطرب فضل شاكر
  • عرض 4 صورة
    فضل شاكر
  • عرض 4 صورة
    فضل شاكر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة شاهد VIP عن تناولها سيرة المطرب اللبناني فضل شاكر في مسلسل وثائقي يحمل عنوان "يا غايب"، ومن المقرر طرحه في 20 أبريل الجاري.

"يا غايب" من أعمال شاهد الأصلية، وطرحت المنصة الملصق الدعائي الرسمي للعمل، وتصدره فضل شاكر.

جدير بالذكر أن شاهد تستعد لطرح عدد كبير من الأعمال الفنية ما بين أفلام ومسلسلات على منصتها، خلال شهر أبريل الجاري، وهي فيلم "الفستان الأبيض" في 10 أبريل، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، مسلسل "آسر" بطولة باسل خياط، باميلا الكيك، عباس النوري، سامر المصري، وذلك غدا الموافق 6 أبريل.

كما يشاهد الجمهور في أبريل أيضا: مسلسل هزاع بداية من 18 أبريل، مسلسل انكسار ومسلسل أكثر من خوات، بداية من 6 أبريل.

يا غايب مسلسل وثائقي فضل شاكر منصة شاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب