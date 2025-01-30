رمضان 2025.. "Mbc مصر" تكشف عن بوسترات "المداح: أسطورة العهد" استعدادًا لعرضه

بينها "الصفقة 2" و"كتالوج".. "نتفليكس" تكشف عن أبرز أعمالها في 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت قناة "Mbc مصر" عن البوسترات الدعائية للجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "Mbc مصر" بوسترات منفردة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وهم حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، وآخرون.

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حمادة هلال الدرامية، كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة كبيرة.

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. محمد عبدالعظيم يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل مشاركته في "نص الشعب اسمه محمد"

بعد الحكم عليها بالحبس 3 سنوات.. منى فاروق تتصدر تريند جوجل