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رمضان 2025.. "Mbc مصر" تكشف عن بوسترات "المداح: أسطورة العهد" استعدادًا لعرضه

11:13 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أحمد بدير
  • عرض 21 صورة
    تامر شلتوت
  • عرض 21 صورة
    بوسترات مسلسل المداح 5
  • عرض 21 صورة
    حمادة هلال
  • عرض 21 صورة
    حسني شتا
  • عرض 21 صورة
    خالد الصاوي
  • عرض 21 صورة
    خالد سرحان
  • عرض 21 صورة
    دنيا عبد العزيز
  • عرض 21 صورة
    صبحي خليل
  • عرض 21 صورة
    طارق النهري
  • عرض 21 صورة
    غادة عادل
  • عرض 21 صورة
    فريق عمل مسلسل المداح 5
  • عرض 21 صورة
    حنان سليمان
  • عرض 21 صورة
    أحمد ماهر
  • عرض 21 صورة
    محمد عبد الحافظ
  • عرض 21 صورة
    نجوم وأبطال مسلسل المداح 5
  • عرض 21 صورة
    محمد علي رزق
  • عرض 21 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 21 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 21 صورة
    محسن محيي الدين
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كتب- مروان الطيب:

كشفت قناة "Mbc مصر" عن البوسترات الدعائية للجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "Mbc مصر" بوسترات منفردة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وهم حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، وآخرون.

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حمادة هلال الدرامية، كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة كبيرة.

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