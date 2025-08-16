

كتبت- منى الموجي:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ33 من "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء"، مساء الجمعة 15 أغسطس، والذي يُقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام -رئيس المهرجان-، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح محكي قلعة صلاح الدين.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "أصبح مهرجان القلعة علامة فارقة على الخريطة الثقافية المصرية والعربية، يتلاقى فيه الجمهور مع ألوان الإبداع في أجواء تنبض بالسحر والجمال. هنا تندمج أصوات الطرب الأصيل مع نغمات الموسيقى الحديثة، وتمتزج روائع الإنشاد الروحي بالتجارب الشبابية المبدعة، في لوحة فنية بديعة تجسد ثراء المشهد الموسيقي المصري وقدرته على الجمع بين التراث ونبض التجديد"، مشيرًا إلى أن المهرجان أصبح منبرًا يحتضن الأجيال ويوحد الأذواق، إذ يعيش الجمهور أمسيات تنبض بالحس الجمالي، وتؤكد مكانة مصر الريادية في صون الفنون ودعم الموهوبين.

وأضاف: "أغتنم هذه اللحظة لأعلن عن حدث وطني مهم يُضاف إلى أجندتنا الثقافية"، معلنًا إطلاق "اليوم المصري للموسيقى" في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى رحيل "فنان الشعب" الموسيقار سيد درويش، الذي جدد الموسيقى المصرية وجعلها صوتًا للأمة، ويتولى تنظيمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية "سنحتفي بتراثنا الموسيقي العريق، وندعم هويتنا الثقافية، ونُكرم رموزًا أضاءوا سماء الفن، بالتعاون مع جميع مؤسسات الوزارة".

ووجه وزير الثقافة الشكر لكل القائمين على المهرجان، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ولكل من عمل على إخراج هذه الدورة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الفنية وحضورها العربي والدولي، لتظل القلعة منارة مضيئة على خريطة الفعاليات الثقافية والفنية في وطننا العربي.

وقام وزير الثقافة بتكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وأثرت المشهد الفني بإبداعاتها المتميزة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، وضمت قائمة المكرمين: الموسيقار الكبير هاني شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشي -رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية-، محمود عرفات -مدير معهد الموسيقى العربية السابق-، ضياء الدين قنديل -مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذي لصندوق التكافل-، المهندس سامر ماضي -القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني على استوديو المونتاج-، خالد العايدي -بإدارة الصوت والتجهيزات الفنية-، حسني عبدالمطلب -مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة-، والراحلين محمد حسني -مدير عام الإعلام الأسبق- والمهندس أحمد علي بكر -مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية-.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا المصرية: "مهرجان القلعة يُمثل حدثًا فنيًا ينسج خيوط الإبداع، ويلتقي خلاله التراث بنغمات العصر، وتبعث الفنون الجادة إشارات تحمل معاني الجمال والسلام، ورحلة وجدانية تجمع أصداء الماضي ونبض الحاضر، وتؤكد الهوية المصرية العريقة، ورسالته تتجلى في السعي لنشر الفنون الجادة بين أبناء الوطن وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تطوير الوعي الفني والارتقاء بالوجدان الجمعي".

وبدأت فعاليات حفل الافتتاح، الذي أخرجه مهدي السيد، وقدمته الإعلامية شيرين إدريس بالسلام الوطني، وتضمن اسقاطات ضوئية استعرضت رموز الموسيقى والغناء العربي، صممها المهندس عبدالمنعم المصري، ووضع المؤثرات الصوتية التي صاحبتها وجدي الفوي.

وخلاله قدم نجوم الموسيقي العربية بالأوبرا: أميرة أحمد، حسام حسني، أشرف وليد بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد مجموعة أغاني، منها: بتونس بيك، التوبة، قال جاني بعد يومين، عاشقة وغلبانة وغيرها.

وشارك في الحفل فريق وسط البلد، وغنوا: شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

جدير بالذكر أن الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تستمر فعالياته حتى يوم 23 أغسطس الجاري.