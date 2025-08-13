إعلان

بعنوان "مفيش طبطبة".. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

11:06 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

محمد رمضان

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مفيش طبطبة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج "رمضان" للأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "روح دلوقتي اسمع شعار المرحلة.. أغنية (مفيش طبطبة) ومتنساش تكتب رأيك هناك".

محمد رمضان

ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد" والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

