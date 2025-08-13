بعنوان "مفيش طبطبة".. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه
كتبت- نوران أسامة:
طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مفيش طبطبة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وروج "رمضان" للأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "روح دلوقتي اسمع شعار المرحلة.. أغنية (مفيش طبطبة) ومتنساش تكتب رأيك هناك".
ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد" والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.
اقرأ أيضًا:
كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة 21 أغسطس
نادين الراسي بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود
فيديو قد يعجبك: