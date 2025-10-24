مي سليم تخطف الأنظار في الجونة.. وناقد موضة: "طالعة قمر"

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة مي سليم خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، ووصفها بأنها من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أوضح "الشريف" أن الفستان من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، قائلا: "مي طالعة قمر، والفستان تحفة".

وأضاف أن تنسيق الإطلالة جاء موفقا، حيث تناسق الفستان مع تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات، ما منحها إطلالة أنيقة ومميزة.