25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

كتب : مصراوي

02:16 م 22/10/2025
كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، ، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل إطلالات خامس أيام مهرجان الجونة.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الأحمر اللامع مناسب لبشرتها، كما أن قصة الفستان أبرز قوامها بشكل جيد عند الصدر والخصر.

يسرا

ارتدت الفنانة يسرا فستان طويل باللون الأسود ضيق عند منطقة الصدر ومحدد الخصر، كما أن اختيارها للمكياج والمجوهرات موفق للغاية.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان مخملي ناعم وأنيق باللون الوردي بقصة "الكب" مطرز بكريستال السورافسكي واللؤلؤ، كما أن اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج موفق للغاية.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان باللون الأسود من تصميم مصممة الأزياء سماح مهران.

وقصة الفستان من الأعلى تشبه الكورساج المعقد بالقصات مثل الأشرطة المفتوحة cut-outs بياقة عالية ومطرز باللون الفضي.

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا ببدلة من المخمل باللون الموف ونسقت أسفلها توب باللون الفضي اللامع، واختارت تسريحة ذيل الحصان.

