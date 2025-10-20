"الأزرق يليق بها".. بسنت شوقي بفستان قصير في الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت بسنت فستان قصير باللون الأزرق بصيحة الشراشيب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت بسنت تسريحة الشعر ذيل الحصان كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.