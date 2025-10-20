إعلان

"الأزرق يليق بها".. بسنت شوقي بفستان قصير في الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:44 م 20/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 4 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 4 صورة
    بسنت شوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت بسنت فستان قصير باللون الأزرق بصيحة الشراشيب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت بسنت تسريحة الشعر ذيل الحصان كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

بسنت شوقي الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)