تصوير علاء أحمد

ظهرت الفنانة ميس حمدان على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جريئة وأنيقة.

ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود، بقصة ضيقة ومميزة، ويحتوي على فتحة ساق جانبية عالية تكشف عن جزء من الساق.

الفستان بصيحة الكب وبدون أكمام أو أكتاف ذا حمالة واحدة، واختارت قصة شعر بوي كت،أو مسرحة على الجانب، مما يضيف جرأة وعصرية للإطلالة.

تحمل في يدها كلاتش (حقيبة يد صغيرة) بلون فضي، وتزينت ببعض المجوهرات التي لا تظهر بوضوح.

اعتمدت يبدو المكياج هادئاً ومركزاً على إبراز الملامح بشكل طبيعي وأنيق.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.