ببدلة أنيقة.. حسين فهمي يتألق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

07:15 م 16/10/2025
    الفنان حسين فهمي
ظهر الفنان حسين فهمي ببدلة جذابة وأنيقة، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدى حسين بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصا أبيض ورابطة عنق باللون الأسود، كما نسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

