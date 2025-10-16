بلمسة أنوثة راقية.. إلهام شاهين تسرق الأضواء في مهرجان الجونة

أطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة خلال حضورها حفل افتتاح افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت إلهام فستانا طويلا شفافا باللون الأسود مزينا بتطريزات بنفس اللون، ما أعطى لمسة أنوثة راقية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود الأنيق.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.