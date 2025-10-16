إعلان

بإطلالتين أنيقتين.. عمرو منسي وماريان خوري يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله - تصوير - علا أحمد

06:22 م 16/10/2025
    عمرو منسي وماريان خوري
ظهر عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، ببدلة رسمية أنيقة باللون الكحلي الغامق، مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

ويقف بابتسامة بجانب ماريان خوري التي تتألق بفستان سهرة أسود طويل بلمسة كلاسيكية أنيقة.

الفستان يتميز بقصة ضيقة تُبرز القوام، وتنتهي بذيل واسع ينسدل على السجادة الحمراء.

اختارت ماريان إطلالة راقية مكتملة بمجوهرات فضية لامعة، وتسريحة شعر منسدلة طبيعية.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

