الأسود يسيطر على إطلالات الجونة.. فساتين وجامبسوت وبدل (50 صورة)

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد

في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، تميزت العديد من النجمات بإطلالات باللون الأسود الذي أضفى لمسة من الأناقة والرقي على السجادة الحمراء.

تنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة ذات الفتحات الجانبية والجمبسوت اللامع، مما أضاف طابعًا فريدًا لكل إطلالة.

اختيار اللون الأسود يعكس الأناقة الكلاسيكية مع لمسات جريئة، واعتمدت النجمات على التفاصيل البسيطة مثل الترتر أو الأكمام الشفافة ليبرزن تميز الإطلالات.

أبرز الفنانات اللاتي تألقن باللون الأسود:

1. جيهان الشماشرجي

ارتدت جيهان جمبسوت شفافًا باللون الأسود من دار أزياء farfetch، مغطى بالكامل بالترتر اللامع، والذي أضفى على إطلالتها حيوية ولمعانًا خاصًا.

يتميز الجمبسوت بقصة واسعة في الأرجل وقصة هالتر مكشوفة الأكتاف، مما يبرز أنوثتها ويعطي انطباعًا جريئًا وجذابًا. أكملت إطلالتها بحقيبة سوداء صغيرة.

2. ركين سعد

تألقت ركين سعد بفستان أسود طويل بتصميم لامع، مع فتحة جانبية تظهر الساق، مما أضفى على إطلالتها لمسة جريئة.

الفستان كان منسقًا مع كلاتش أسود ليحافظ على بساطة الإطلالة وأناقتها.

3. جميلة عوض

اختارت جميلة عوض فستانًا أسود من دار أزياء MRS KEEPA، بتصميم بسيط مع فتحات جانبية أضفت لمسة من الحداثة على الإطلالة. التركيز على البساطة مع وجود هذه التفاصيل العصرية جعل الفستان يبدو متناغمًا ويعكس أسلوبها الأنيق والبسيط.

4. جوهرة

تألقت الراقصة جوهرة بفستان أوف شولدر بفتحة طويلة تظهر الساق، مع أكمام شفافة أضافت لمسة من الرقة والنعومة.

أكملت الإطلالة بحقيبة صغيرة باللون الفضي، مما أضاف تباينًا أنيقًا إلى اللون الأسود وجعل الإطلالة أكثر جاذبية.

5- يسرا

خطفت يسرا الأنظار في خامس أيام الجونة ببدلة كلاسيكية لامعة باللون الأسود، ونسقت معها ياقة قميص باللون الأبيض ورابطة عنق كبيرة باللون الأسود.

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