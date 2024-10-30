مهرجان الجونة

إعلان

أسماء جلال جريئة وبسنت شوقي صادمة.. 80 صورة للنجمات في سابع أيام الجونة

09:22 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 80 صورة
  • عرض 80 صورة
    أروى جودة في الجونة
  • عرض 80 صورة
    أروى جودة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة أروى جودة في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة سارة عبد الرحمن في الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    لقاء الخميسي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة الفنانة سارة عبد الرحمن في سابع أيام الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة سارة عبد الرحمن
  • عرض 80 صورة
    بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة داليا شوقي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    بسنت شوقي من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    سارة عبد الرحمن تتألق في سابع أيام الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة جرئية لداليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي بجامبسوت
  • عرض 80 صورة
    إطلالة جيهان الشماشرجي
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي بإطلالة لامعة
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ بالأبيض في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة هنادي مهنا
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ في مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ في الجونة
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي بالأسود في الجونة
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة جريئة لداليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة أمينة خليل في الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 80 صورة
    داليا شوفي بإطلالة أنيقة في الجونة
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي بالأسود
  • عرض 80 صورة
    إطلالة أمينة خليل
  • عرض 80 صورة
    إطلالة مثيرة لأمينة خليل في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة أمينة خليل
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 80 صورة
    إطلالة بالأسود في الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة آية سماحة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة كلاسيكية لآية سماحة الجونة
  • عرض 80 صورة
    آية سماحة تتألق بالأسود في الجونة
  • عرض 80 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 80 صورة
    إطلالة هاجر السراج في الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل في الجونة
  • عرض 80 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 80 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 80 صورة
    سارة عبد الرحمن تتألق بإطلالة كاجوال
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 80 صورة
    إطلالة بالأسود في الجونة
  • عرض 80 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    سارة عبد الرحمن أنيقة
  • عرض 80 صورة
    بسنت شوقي أنيقة في الجونة
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي بإطلالة جريئة
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي بإطلالة غير تقليدية
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي بجامبسوت لامع
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 80 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ
  • عرض 80 صورة
    الفنانة هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 80 صورة
    اختارت هنادي تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين
  • عرض 80 صورة
    اعتمدت هنادي مكياجا قويا
  • عرض 80 صورة
    هنادى مهنا بفستان أبيض
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنأ
  • عرض 80 صورة
    اعتمدت جيهان مكياج بدرجات االنيود
  • عرض 80 صورة
    اختارت جيهان تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 80 صورة
    داليا شوقي اعتمدت مكياج بدرجان النيود
  • عرض 80 صورة
    اختارت داليا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 80 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل بفستان أنيق
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خفت أنظار الجميع والكاميرات والمصورين.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وصيحة "الشراشيب" والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

ظهرت الفنانة أروى جودة توب باللون الأحمر ونسقت أسفله"جيب" أسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة بسنت صيام بإطلالة جريئة ، حيث ارتدت فستانا مكشوفا بقصة الكب، مع مكياج بدرجات النيود.

وأطلت الفنانة بسنت شوقي مرتدية فستانا طويلا متعدد الألوان، مع مكياجا ناعما.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي مرتدية "كروب توب" باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت الفنانة جيهان الشماشرجي "جامبسوت" باللون الأسود اللامع، مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون البينك اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ومكياج بدرجات النيود.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز 80 صورة لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

اليوم السابع بمهرجان الجونة مهرجان الجونة إطلالات الفنانات في الجونة مهرجان الجونة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فاطمة ناصر متألقة وجريئة في سابع أيام مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو