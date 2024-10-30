أسماء جلال جريئة وبسنت شوقي صادمة.. 80 صورة للنجمات في سابع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خفت أنظار الجميع والكاميرات والمصورين.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وصيحة "الشراشيب" والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

ظهرت الفنانة أروى جودة توب باللون الأحمر ونسقت أسفله"جيب" أسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة بسنت صيام بإطلالة جريئة ، حيث ارتدت فستانا مكشوفا بقصة الكب، مع مكياج بدرجات النيود.

وأطلت الفنانة بسنت شوقي مرتدية فستانا طويلا متعدد الألوان، مع مكياجا ناعما.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي مرتدية "كروب توب" باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت الفنانة جيهان الشماشرجي "جامبسوت" باللون الأسود اللامع، مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون البينك اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ومكياج بدرجات النيود.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز 80 صورة لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.