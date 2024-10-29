مهرجان الجونة

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جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بالأحمر الناري في الجونة

08:59 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي ترتدي بدلة حمراء تكس القوة والأنوثة في مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي تتألق ببدلة حمراء مع توب أسود في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي تحت الأضواء ببدلة حمراء وتوب أسود
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في بدلة حمراء نارية مع توب أسود
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي تتألق بأناقتها في مهرجان الجونة ببدلة حمراء وتوب أسود
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في البدلة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في إطلالة مثيرة
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي تختار البدلة الحمراء مع توب أسود في مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي على السجادة الحمراء في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة.

وأطلت جيهان مرتدية بدلة باللون الأحمر الناري، ونسقت أسفله "توب" باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود، وحذاء باللون الأحمر.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

جيهان الشماشرجي إطلالات الجونة مهرجان الجونة السينمائي سادس أيام الجونة
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