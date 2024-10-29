جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بالأحمر الناري في الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي على السجادة الحمراء في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة.

وأطلت جيهان مرتدية بدلة باللون الأحمر الناري، ونسقت أسفله "توب" باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود، وحذاء باللون الأحمر.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.