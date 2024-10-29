10 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة
09:24 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.
وأطلت بفستان طويل بقصة الكب باللون الأزرق ومزينا بالتطريزات بالكامل.
واعتمدت مكياجا قوبا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
نسرين طافش مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي إطلالة نسرين طافش فى مهرجان الجونة
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