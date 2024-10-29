10 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

نسرين طافش: فستان أسماء جلال خطير.. نجمات الجونة تختارن هذه الإطلالات

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

محمد رمضان ببدلة حمراء وآسر ياسين جذاب.. 110 صورة للنجوم في مهرجان

إعادة الألبوم

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وأطلت بفستان طويل بقصة الكب باللون الأزرق ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا قوبا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.