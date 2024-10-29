جريئة ومكشوفة.. 10 صور لـ لإطلالة بسنت صيام في سادس أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة



كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت صيام خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وأطلت بفستان طويل بقصة الكوم المقفول، مع وجود فتحة دائرية من جانب واحد، باللون الأسود ومزينا بحزام حول الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.