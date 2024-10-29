مهرجان الجونة

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جريئة ومكشوفة.. 10 صور لـ لإطلالة بسنت صيام في سادس أيام الجونة

10:06 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بسنت صيام بإطلالة سوداء اللون
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام على ريد كاربت الجونة
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة بسنت صيام في سادس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بمكياج جريء في سادس أيام الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بإطلالة ساحرة في سادس أيام الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بإطلالة سوداء جريئة وفاتحة ساق
  • عرض 10 صورة
    بسنت صيام بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة السينمائي
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كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت صيام خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وأطلت بفستان طويل بقصة الكوم المقفول، مع وجود فتحة دائرية من جانب واحد، باللون الأسود ومزينا بحزام حول الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بسنت صيام مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة
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