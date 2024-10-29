مهرجان الجونة

إعلان

بإطلالة غير تقليدية.. شريف رمزي وأبنائه يخطفان الأنظار في اليوم السادس من الجونة

06:18 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    شريف رمزي وأبناؤه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي
ظهر الفنان شريف رمزي رفقة أبنائه خلال حضوره فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وأطل شريف بتيشرت باللون الرصاصي ونسق معه شورت باللون الأسود.

ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

وارتدى ابنه تيشرت باللون الأسود وابنته بلوزة باللون الأبيض.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

شريف رمزي مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو