بإطلالة غير تقليدية.. شريف رمزي وأبنائه يخطفان الأنظار في اليوم السادس من الجونة
06:18 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
ظهر الفنان شريف رمزي رفقة أبنائه خلال حضوره فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
وأطل شريف بتيشرت باللون الرصاصي ونسق معه شورت باللون الأسود.
ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.
وارتدى ابنه تيشرت باللون الأسود وابنته بلوزة باللون الأبيض.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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