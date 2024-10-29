مهرجان الجونة

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بإطلالة براقة.. 6 صور لـ أروى جودة وخطيبها في سادس أيام الجونة

09:52 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أروى جودة في سادس أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    أروى جودة في سادس أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    أروى جودة وخطيبها في سادس أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    أروى جودة في سادس أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    أروى جودة وخطيبها في سادس أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    أروى جودة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وأطلت ببلوزة باللون الأسود مع بنطون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى خطيبها بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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