مهرجان الجونة

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كروب توب.. فاطمة ناصر بإطلالة أنيقة في سادس أيام الجونة- 10 صور

10:09 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر بإطلالة عصرية تخطف الأنظار في سادس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر بإطلالة أنيقة في سادس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر تبرز جمالها الطبيعي بإطلالة بسيطة وأنيقة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر تتألق بابتسامة مشرقة وإطلالة مفعمة بالأناقة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر تبدو رائعة بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر تعكس الثقة والجاذبية بإطلالتها المتألقة
  • عرض 10 صورة
    فاطمة ناصر تحمل سحرها الخاص بإطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية
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    فاطمة ناصر تتميز بإطلالة هادئة تتناغم مع الأجواء مهرجان الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة فاطمة ناصر على السجادة الحمراء في اليوم السادس بمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جذابة.

وأطلت فاطمة مرتدية "كروب توب" باللونين الأسود والرصاصي.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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