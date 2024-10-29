فستان لامع جذاب.. ياسمين العبد تخطف الانظار في سادس أيام الجونة
09:49 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
أطلت الفنانة ياسمين العبد خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.
وأطلت بفستان طويل كت باللون الأسود اللامع.
واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
فيديو قد يعجبك: