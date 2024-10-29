مهرجان الجونة

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فستان لامع جذاب.. ياسمين العبد تخطف الانظار في سادس أيام الجونة

09:49 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    إطلالة جذابة لياسمين العبد في مهرجان الجونة
  • عرض 9 صورة
    ياسمين العبد تخطف الانظار في سادس أيام الجونة
  • عرض 9 صورة
    أحدث إطلالة لياسمين العبد
  • عرض 9 صورة
    ياسمين العبد في مهرجان الجونة
  • عرض 9 صورة
    ياسمين العبد بإطلالة مميزة في الجونة
  • عرض 9 صورة
    ياسمين العبد تسرق الأضواء بإطلالة مميزة في اليوم السادس من مهرجان الجونة
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    ياسمين العبد بإطلالة أنيقة
  • عرض 9 صورة
    ياسمين العبد تسرق الأضواء بإطلالة مميزة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة ياسمين العبد خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وأطلت بفستان طويل كت باللون الأسود اللامع.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ياسمين العبد إطلالات الجونة سادس أيام الجونة مهرجان الجونة السينمائي
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