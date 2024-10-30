6 صور لإطلالة الراقصة جوهرة في سابع أيام مهرجان الجونة

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الراقصة الإستعراضية جوهر ة خلال حضورها إحدى ندوات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وتألقت شميز وبنطلون باللون البيج الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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