إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "يوتيوب" على إطلالة الإعلامية مهيرة عبد العزيز خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، قائلا: "اختارت مهيرة فستان باللون الذهبي اللامع بقصة الميرميد، لائق جدا عليها تشبه حورية البحر".

وأضاف: "اللون الذهبي مع لون بشرتها أضفي لمسة جذابة على إطلالتها، مع تسريحة الشعر والمجوهرات".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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