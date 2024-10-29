مهرجان الجونة

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فساتين جريئة وكابلز .. 35 إطلالة للنجمات في سادس أيام مهرجان الجونة

11:16 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 36 صورة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 36 صورة
    إطلالة أروى جودة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة بإطلالة ناعمة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة بإطلالة ناعمة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة بإطلالة ناعمة
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة
  • عرض 36 صورة
    جيهان الشماشرجى
  • عرض 36 صورة
    جيهان الشماشرجى
  • عرض 36 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 36 صورة
    جيهان الشماشرجى
  • عرض 36 صورة
    عفاف مصطفى
  • عرض 36 صورة
    عفاف مصطفى
  • عرض 36 صورة
    جيهان الشماشرجى
  • عرض 36 صورة
    آروي جودة
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 36 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 36 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 36 صورة
    ياسمين رحمي
  • عرض 36 صورة
    ياسمين رحمي
  • عرض 36 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 36 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 36 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 36 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 36 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 36 صورة
    ياسمين رحمي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة وقصة الكب والأون شولدر والكم الواحد.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات ملكية، وصيحة الـ "كروب توب".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في سادس أيام من مهرجان الجونة:

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