"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحرص عدد من نجوم الفن على التفاعل والرقع مع أغاني أحمد سعد بشكل كبير، أبرزهم النجمة ليلى علوي، والنجمة يسرا، والفنانة ناهد السباعي، والفنانة هنا شيحة.

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات دورته الثامنة، بإعلان الأفلام الفائزة، وكان الفنان أحمد سعد مفاجأة الحفل، إذ أطل على الحضور مقدما أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده".

وعقب انتهاء الأغنية، أشار إلى تحضيره أغنية جديدة خصيصا للمهرجان يقول في مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة"، معلقا "عملت أغنية لمهرجان الجونة السينمائي، حاسس إنها لذيذة