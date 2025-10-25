تصوير- علاء أحمد:

خطفت نجمات الفن الأضواء فور وصولهن على ريد كاربت حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وظهر النجمات في كامل أناقتهن على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية بألون مميزة مميزة من بينها الأسود والأبيض والأخضر والموق، أبرزهن النجمة يسرا، الفنانة اية سماحة، النجمة ليلى علوي، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة رانيا منصور وشقيقتها الفنانة نورهان منصور، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أسماء جلال.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

