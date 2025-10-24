أجرأ إطلالة رجالية.. حسن أبو الروس يصل ختام "الجونة السينمائي 8"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، استقبال الضيوف من المشاهير والنجوم وصنّاع الأفلام والقائمين على المهرجان.

وحرص على التواجد مبكرا الفنان حسن أبو الروس، وظهر بأجرأ إطلالة، بعدما قام بتغيير لون شعره، وارتدى بدلة، وسلسلة ونظارة شمس.

وكان أول حضور السجادة الحمراء المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، المدير الفني للمهرجان المخرجة ماريان خوري، والإعلامية لميس الحديدي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.