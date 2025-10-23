7 صور.. هاجر السراج تستعرض إطلالتها في ثامن أيام الجونة السينمائي

استعرضت الفنانة هاجر السراج، إطلالتها خلال حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت هاجر، صورا من إطلالتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية فستان جذاب بظهر مكشوف خطفت به الأنظار.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.