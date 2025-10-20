25 صورة لـ أبطال ونجوم فيلم "ولنا في الخيال.. حب" في مهرجان الجونة

نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ "فستان جريء" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

توافد نجوم الفن وأبطال فيلم "ولنا في الخيال.. حب" على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

شهدت السجادة الحمراء، ظهور أحمد صلاح السعدني الذي حرص على دعم ومساندة بطلة الفيلم مايان السيد.

كما حرصت عفاف مصطفى أحد المشاركين في الفيلم، على التقاط صورًا تذكارية بصحبة ابنتها ياسمين على الريد كاربت.

وحضر أيضا عمر رزيق وسارة رزيق مخرجة فيلم ولنا في الخيال حب، والتقطت صورًا مع مايان السيد وأحمد السعدني على الريد كاربت.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.