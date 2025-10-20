إعلان

10 صور لـ ليلى علوي بإطلالة جذابة ومختلفة في خامس أيام مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

10:46 م 20/10/2025
كتب - معتز عباس:
تصوير / علاء أحمد:
واصلت النجمة ليلى علوي التألق على الريد كاربت، بعد ظهورها بإطلالة جذابة وساحرة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.
وظهرت ليلى مرتدية فستان أنيق وطويل، خطفت بنه أنظار الحضور وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء.
وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.
كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

ليلى علوي إطلالة جذابة مهرجان الجونة السينمائي الريد كاربت

