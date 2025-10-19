بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة داليا شوقي الأنظار عقب ظهورها بإطلالة مميزة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد عرض فيلم "اسكندرية كمان وكمان".

وظهرت داليا شوقي مرتدية بدلة نسائية أبيض في أسود خطفت بها الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين فور وصولها والتقطت العديد من الصور التذكارية.

شهد اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

