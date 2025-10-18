إعلان

"فستان قصير وجريء".. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

10:26 م 18/10/2025
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (1)
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (4)
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة (1)
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة (2)
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (3)
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة (4)
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (2)

تصوير / علاء أحمد:

وصلت الفنانة جيهان الشماشرجي السجادة الحمراء، لتخطف الأنظار في فعاليات اليوم الثالث بمهرجان السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وشهدت السجادة الحمراء، ظهور لافت وأنيق لـ جيهان الشماشرجي، وظهرت مرتدية فستان قصير وأنيق، جذبت به أنظار عدسات كاميرات التصوير.

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة السينمائي، هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من ياسر جلال بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)

جيهان الشماشرجي اطلالة جيهان الشماشرجي مهرجان الجونة السينمائي

