تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت إلهام شاهين مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، وظهرت بلوك الفراشات وحرصت على تحية المتواجدين بروح شبابية، والتقط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

