فستان أسود مكشوف.. مي سليم تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

25 صورة.. نجوم الفن في عرض فيلم "هابي بيرث داي" في ثاني أيام الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة مي سليم على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت مي سليم مرتدية فستان أسود أنيق مكشوف وبدون أكمام ظهرت خلاله كالملكات وخطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، وحرصت على تحية المتواجدين، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

