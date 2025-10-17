25 صورة.. نجوم الفن في عرض فيلم "هابي بيرث داي" في ثاني أيام الجونة السينمائي

تصوير -علاء أحمد:

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار فور وصولها على ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت عبير صبري على الريد كاربت بفستان أنيق وجرئ خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، حنان يوسف، تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، إخراج سارة جوهر.

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عبير صبري تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، تأليف شروق أحمد وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

