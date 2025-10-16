إعلان

عرض مسلسل النجمة يسرا في دراما رمضان 2026 حصريا على قناة "النهار"

كتب : هاني صابر

07:30 م 16/10/2025

الفنانة يسرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن مفاجأة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت لميس، عبر قناة "النهار": "يسرا هتكون حصريا على قناة النهار في دراما رمضان 2026".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

الفنانة يسرا مسلسل يسرا في دراما رمضان 2026 الإعلامية لميس الحديدي مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)