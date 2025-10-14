"الجونة السينمائي" يستضيف العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة العرض العالمي الأول لفيلم "السادة الأفاضل" للمخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، في عرض خاص.

الفيلم يُعد من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

يشارك في بطولة "السادة الأفاضل" نخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

قال أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي في بيان صحفي "يمثل هذا العرض الجماهيري إضافة مهمة للمهرجان، حيث يفتح الباب أمام الجمهور للمشاركة في تجربة سينمائية مختلفة. فيلم (السادة الأفاضل) يجسد روح السينما المصرية المعاصرة بذكائه، وسخريته الراقية، وعمقه الإنساني".

وأضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان "نفخر بأن نبدأ هذه التجربة بفيلم يحمل هذا القدر من الإبداع والوعي الفني. كريم الشناوي وفريقه قدموا عملاً يجمع بين الكوميديا والدراما والرسالة الاجتماعية في توازن نادر، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية مهرجان الجونة الفنية وسعيه الدائم لتقديم سينما تعبّر عن واقعنا وتلامس جمهورنا".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.