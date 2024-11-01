فيلم "الفتيات يبقين فتيات" يفوز بجائزة FIPRESCI من مهرجان الجونة السينمائي

الجونة - منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن جائزة FIPRESCI ، جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، والتي فاز بها فيلم "الفتيات يبقين فتيات" من إخراج شوتشي تالاتي | الهند، فرنسا، النرويج، الولايات المتحدة.

لجنة تحكيم فيبريسي - FIPRESCI تمنح اللجنة الجائزة لواحد من الأعمال الأولى الطويلة من قارات آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية وتضم اللجنة: أروى تاج الدين (مصر) | ناقدة سينمائية ومبرمجة معروفة بمقالاتها الثاقبة في منشورات مثل مجلة الفيلم، وفنون، ورصيف 22 وذات مصر. تعمل حاليًا كمبرمجة أفلام أوروبية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث تظهر شغفها بالأصوات السينمائية المتنوعة.

فرانسيسكو فيريرا (البرتغال) | صحفي وناقد سينمائي، ومبرمج ولد في لشبونة. نشرت مقالاته في كتالوجات مهرجانات أفلام ومجلات سينمائية دولية مثل كراسات السينما (فرنسا)، وفيلم كومنت (الولايات المتحدة) وسينما سكوب (كندا) وكايمان (اسبانيا). يعمل ناقدًا سينمائيًا مقيمًا في صحيفة إكسبريسو البرتغالية منذ عام 1998.

ليتيشيا ألاس (البرازيل) | صحفية وناقدة سينمائية برازيلية مقيمة في باريس منذ عام 2019. تخرجت من جامعة فلومينينسي الاتحادية في البرازيل، وجامعة باريس فانسين. تدرس النظرة الأوروبية للسينما في العالم الثالث، وعضو في الجمعية البرازيلية لنقاد السينما، ومصوتة في جوائز الجولدن جلوب، وتغطي مهرجانات سينمائية عالمية كبرى.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.