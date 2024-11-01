الأحمر يخطف الأضواء.. 50 إطلالة جريئة لـ نجمات الفن في حفل ختام مهرجان الجونة

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب - معتز عباس:

سيطرت الإطلالات الحمراء على أجواء حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة، مما زاد من الحدث الكبير بهجة على الساحة الفنية.

اشتعلت السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة بإطلالات حمراء مبهرة، أبرزها للفنانة أسماء جلال، وركين سعد وسارة عبدالرحمن

ونستعرض أبرز الإطلالات الحمراء التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي:

أسماء جلال

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار من ظهورها اللافت على "السجادة الحمراء"، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جريئة وساحرة على "الريد كاربت" مرتدية فستان أحمر جريء، أبرز جمالها وأناقتها.

فدوى العابد

تألقت الفنانة الشابة فدوى عابد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستان أحمر، لتخطف إطلالتها الجذابة أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات.

سارة عبدالرحمن

أبهرت سارة عبد الرحمن الحضور بإطلالة ساحرة باللونين الأحمر والأسود في ختام مهرجان الجونة.

وخطفت سارة الأنظار بفستانها الأنيق الذي أبرز جمالها على السجادة الحمراء.

ركين سعد

تألقت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللونين الوردي والأحمر، على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

بسنت شوقي

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار عقب وصولها "الريد كاربت" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستان ساحر باللون الأحمر.