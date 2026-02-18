نجح الإعلان الرسمي لفيلم 7 dogs في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، تجاوزت 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

البرومو نفذه المونتير ماركوس عريان، ولفت الأنظار بإيقاعه السريع، إذ اعتمد على تصاعد درامي ومشاهد أكشن مشحونة.

خلال الأسبوع الأول من طرح الإعلان، جاءت المشاهدات على يوتيوب نحو 12 مليون مشاهدة عبر القنوات الرسمية والنسخ المعتمدة، بينما في فيسبوك وصل لما يقرب من 7 ملايين مشاهدة من خلال الصفحات الرسمية والمنصات الإعلامية، وفي إنستجرام (Reels) وصلت إلى حوالي 5 ملايين مشاهدة، أما تيك توك تجاوزت المقاطع المرتبطة بالإعلان 4 ملايين مشاهدة، وعلي منصة X (تويتر سابقًا) أكثر من 2 مليون مشاهدة.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، إلى جانب نخبة من نجوم العالم العربي، بينهم: سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، إضافة إلى عدد من النجوم العالميين، الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، والإخراج بتوقيع Adil El Arbi وBilall Fallah.