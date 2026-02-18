إعلان

30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي

كتب : منى الموجي

10:32 م 18/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فيلم 7 dogs
  • عرض 3 صورة
    ماركوس عريان 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح الإعلان الرسمي لفيلم 7 dogs في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، تجاوزت 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

البرومو نفذه المونتير ماركوس عريان، ولفت الأنظار بإيقاعه السريع، إذ اعتمد على تصاعد درامي ومشاهد أكشن مشحونة.

خلال الأسبوع الأول من طرح الإعلان، جاءت المشاهدات على يوتيوب نحو 12 مليون مشاهدة عبر القنوات الرسمية والنسخ المعتمدة، بينما في فيسبوك وصل لما يقرب من 7 ملايين مشاهدة من خلال الصفحات الرسمية والمنصات الإعلامية، وفي إنستجرام (Reels) وصلت إلى حوالي 5 ملايين مشاهدة، أما تيك توك تجاوزت المقاطع المرتبطة بالإعلان 4 ملايين مشاهدة، وعلي منصة X (تويتر سابقًا) أكثر من 2 مليون مشاهدة.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، إلى جانب نخبة من نجوم العالم العربي، بينهم: سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، إضافة إلى عدد من النجوم العالميين، الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، والإخراج بتوقيع Adil El Arbi وBilall Fallah.

فيلم 7 Dogs المونتير ماركوس عريان كريم عبد العزيز أحمد عز تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل
سينما

30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
جنة الصائم

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة