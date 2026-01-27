إعلان

جمعية نقاد السينما المصريين تعقد جلسة اختيار أفضل فيلم مصري وأجنبي لعام 2025

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 27/01/2026

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

كشفت جمعية نقاد السينما المصريين عن انعقاد جلسة لاختيار أفضل فيلم مصري وأجنبي لعام 2025، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وجاء البيان كالتالي: "تدعوكم جمعية نقاد السينما المصريين إلى جلسة اختيار جائزة أفضل فيلم مصري وأجنبي لعام 2025، تُقام الجلسة في تمام الساعة الخامسة 5 مساء يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، بمقر الجمعية 36 شارع شريف، وسط البلد".

وتابع البيان: "كما هو معتاد، تفتح الجمعية أبوابها للجمهور لحضور النقاش، مع قصر حق المشاركة في المناقشة والتصويت على أعضاء الجمعية فقط، تدير الجلسة الناقدة ناهد صلاح".

وتضمنت قائمة قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم مصري عدد من الأعمال السينمائية الهامة التي تم عرضها طوال عام 2025، وهي “أبو زعبل 89 ” إخراج بسام مرتضى، “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” إخراج خالد منصور، “دخل الربيع يضحك” إخراج نهى عادل، “السادة الأفاضل” إخراج كريم الشناوي، "الست" إخراج مروان حامد".

أما عن جائزة أفضل فيلم عربي عُرض في مصر خلال 2025، ونظرًا لزيادة عدد الأفلام العربية التي عُرضت في القاعات المصرية، استُحدثت جائزة جديدة لهذا العام، ورُشّحت لها الأفلام التالية، “صوت هند رجب” إخراج كوثر بن هنية (تونس)، “فلسطين 36” إخراج آن مارى جاسر (فلسطين)، “يونان” إخراج أمير فخر الدين (سوريا).

أما عن جائزة أفضل فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال 2025 ، تضمنت الأفلام التالية: “Bugonia” (بوجونيا) إخراج يورجوس لانثيموس، “One Battle After Another” (معركة تلو الأخرى) إخراج بول توماس أندرسون، “Sinners” (الخطاة) إخراج ريان كوجلر".

جوائز جمعية نقاد السينما المصريين تُمنح سنويًا منذ تأسيس الجمعية عام 1972، حيث تُخصص لتكريم أفضل فيلم مصري وأفضل فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال العام.

