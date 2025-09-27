كريم فهمي يروج لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" قبل طرحه

كتبت- منى الموجي:

روّج النجم كريم فهمي لفيلمه الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، والذي من المقرر طرحه للجمهور في دور العرض السينمائي يوم 8 أكتوبر المُقبل.

ونشر كريم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، إعلان تشويقي قصير للفيلم، معلقا "كل شخصية وليها حكاية، هتعرفوا حكاياتهم قريبًا في هيبتا: المناظرة الأخيرة يوم 8 أكتوبر في مصر و9 أكتوبر في كل الوطن العربي".

كان الإعلان الرسمي للفيلم كشف عن قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، وتحدث مناظرة عامة محتدمة تُقدّم فيها "سارة" التي تؤدي دورها منة شلبي، مقاربة جديدة تُبسّط ما يبدو معقّدًا في الحب، عبر استعراض 4 حكايات بالفيلم، ويطرح السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.