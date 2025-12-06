جدة- منى الموجي:

عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن فعاليات دورته الخامسة، المُقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية، الفيلم الوثائقي سبع قمم للمخرج أمير الشناوي.

واحتفل أمير وفريق فيلمه وبينهم رؤى المدني وبدر الشيباني بعرض العمل في المهرجان، والتقطوا الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

سبع قمم، إنتاج رؤى المدني، بمشاركة بدر الشيباني، كتابة: رؤى المدني، أمير الشناوي، بدر الشيباني.

يحكي الفيلم عن مغامرة يخوضها المغامر السعودي بدر الشيباني تتمثل في رحلة استكشاف: تسلُّق أعلى قمة في كل قارة من قارات العالم السبعة. ويوثق الفيلم هذه الرحلة، التي تُعد اختبارًا للبقاء بقدر ما هي رحلة شخصية لاكتشاف الذات.