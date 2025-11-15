يعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "ابن" من إخراج ناتشو لاكاسا، في عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"ابن" فيلم روائي طويل من إنتاج إسبانيا، ناطق باللغة الإسبانية، وتبلغ مدته 91 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول ماريا، أخصائية نفسية مدرسية قليلة الخبرة، التي تشعر أن وراء السعادة الظاهرة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وصل حديثًا إلى المدرسة، تكمن مأساة خطيرة ذات عواقب وخيمة. وتسعى ماريا لكشف الحقيقة عبر فك شفرة ما يترجمه عقل الطفل "جيل" إلى رسومات، مع مواجهة مقاومة والده العدوانية، لتتطور الأحداث في إطار نفسي مشوق يمزج بين التوتر الدرامي والحس الإنساني.

يعد ناتشو لاكاسا من أبرز صانعي السينما الإسبانية المعاصرين، إذ أخرج خمسة أفلام روائية طويلة اختيرت للمشاركة في مهرجانات عالمية، مثل سان سيباستيان، مالقة، إشبيلية، سيمينشي، سيتجيس، مار دل بلاتا، ومهرجان تورنتو الدولي للأفلام، وحصلت جميعها على خمسة ترشيحات لجائزة غويا. كما شارك في إخراج فيلم الرسوم المتحركة "أوزي" (2016)، وكتب فيلم "عندما التقى بروكلين بإشبيلية" (2020)، وعمل منتجًا منفذًا لأكثر من 300 حلقة من المسلسلات التليفزيونية، مقدّمًا تجربة غنية ومتنوعة في مختلف مجالات صناعة السينما.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976.