إيرادات الخميس.. "السادة الأفاضل" يحافظ على الصدارة و"هيبتا 2" الرابع

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السادة الأفاضل، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، درويش، الشاطر، وحققت أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، إيرادات بلغت 6 ملايين و651 ألفا و549 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السادة الأفاضل

احتل فيلم السادة الأفاضل المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 3 ملايين و144 ألفا و77 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

فاز بالمركز الثاني فيلم "فيها إيه يعني" محققا مليونا و507 آلاف و960 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، بعد تحقيقه مليونا و407 آلاف و185 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

هيبتا 2

جاء في المركز الرابع فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، محققا 568 ألفا و864 جنيها.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وذهب المركز الخامس لفيلم الشاطر، والذي حقق 14 ألفا و908 جنيهات.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

درويش

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "درويش" وحقق 8 آلاف و555 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.